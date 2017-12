Justiça decreta prisão preventiva e namorado que confessou ter matado estudante no Recife segue para o Cotel

O juiz Abérides Niceas decidiu, neste domingo (24), pela prisão preventiva de Paulo César Oliveira da Silva, de 25 anos, acusado de matar esganada a universitária Remís Carla Costa, de 24 anos. Ele foi encaminhado para o Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife. A estudante estava desaparecida desde o dia 17 de dezembro.

De acordo com a Polícia Civil, o namorado confessou o crime e afirmou que estava sob efeito de drogas quando cometeu o assassinato. Ele foi preso em flagrante no sábado (23) por ocultação de cadáver, em Vicência, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, e vai responder também por feminicídio. Paulo enterrou o corpo de Remís a, aproximadamente, 400 metros da sua casa.

A audiência de custódia começou às 13h50 e terminou por volta das 15h deste domingo (24). Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), houve, inicialmente, um arbitramento de fiança no valor de R$ 30 mil. A defesa chegou a pedir que o valor reduzisse pela metade, mas, com a decretação da preventiva, esse arbitramento de fiança foi anulado.

Durante coletiva de imprensa na manhã deste domingo (24), o delegado Élder Tavares, que comandou as investigações, explicou que o namorado mudou a primeira versão dada à polícia e admitiu que a briga foi devido a um a. A estudante queria levar o celular dele, após ele ter quebrado o celular dela no dia 22 de novembro. Na primeira versão, ele havia dito que ela foi embora depois da briga.

Já no segundo depoimento, ele relatou que os dois entraram em luta corporal devido à disputa pelo celular. Durante a confusão, ele colocou a mão na boca dela para que não fizesse barulho e chamasse a atenção dos vizinhos. Ele terminou de esganá-la com a mão direita. Ainda de acordo com o delegado, o perfil de Paulo é de uma pessoa fria.