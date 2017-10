Justiça determina que credores da Mendes Júnior desocupem prédio da Coordenação do Eixo Norte da Transposição em Salgueiro

A Justiça Federal determinou no final da manhã dessa terça-feira (10) que os credores da empresa Mendes Junior desocupem o prédio onde funciona a Coordenação do Eixo Norte da Transposição do Rio São Francisco, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. O local foi ocupado na segunda-feira (9). Os manifestantes cobram o pagamento de R$ 24 milhões referentes a serviços prestados no período em que a construtora era responsável pelas obras da transposição. A dívida, segundo eles, deveria ter sido paga em 2016, quando a obra foi paralisada.

Em sua decisão, o juiz federal Carlos Vinícius Calheiros Nobre determinou que os credores “se abstenham de ameaçar, ocupar, obstruir, ou dificultar o acesso e a posse do prédio onde funcionam a Coordenação do Eixo Norte e a Gerenciadora em Salgueiro; do canteiro da empreiteira EMSA e das suas subcontratadas; do bombeamento da EBV-1; do trecho da BR-116 em frente ao prédio onde funciona a Coordenação do Eixo Norte; e a Gerenciadora e dos demais trechos do canal e das obras em andamento”.

A desocupação, segundo a liminar, deveria ser imediata. Caso a ordem judicial seja descumprida, os manifestantes devem pagar uma multa de R$ 5 mil por dia.

De acordo com Kleber Barros, um dos integrantes do movimento, até o momento o grupo não foi notificado sobre a reintegração e segue no local.

Na sexta-feira (6), para cobrar providências do Ministério da Integração, os credores fecharam a comporta da Barragem de Tucutu, no município de Cabrobó, também no Sertão de Pernambuco.

Segundo o Ministério da Integração Nacional, na última sexta-feira, as mangueiras das comportas da Barragem de Tucutu foram danificadas, o que gerou vazamento de óleo dentro do açude, fazendo com que as comportas fossem fechadas por questão de segurança da barragem e das pessoas que moram na região. (G1)