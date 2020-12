Justiça Eleitoral retoma atendimentos para emissão e revisão de título de eleitor

Foram retomados os atendimentos relacionados ao cadastro eleitoral de cidadão pela Justiça Eleitoral. Os serviços estavam suspensos desde o dia 6 de maio, devido a uma lei que determina o fechamento do cadastro eleitoral 150 dias antes das eleições.

Com a retomada do atendimento, o eleitor pode solicitar serviços como o cadastramento para emissão do primeiro título, transferência para outro domicílio eleitoral e revisão do título de eleitor.

As operações, no entanto, são realizadas via internet. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, a medida ocorre para facilitar a vida do eleitor e, ao mesmo tempo, cumprir determinações de autoridades sanitárias devido à pandemia da Covid-19.

O eleitor pode fazer os procedimentos e ter acesso aos serviços remotos no site do TRE de Pernambuco. Segundo a instituição, o serviço que permanece suspenso por tempo indeterminado é a coleta de dados biométricos.

Os eleitores que ainda não cadastraram a biometria devem ser convocados pela Justiça Eleitoral posteriormente. Depois da convocação, devem fazer o cadastramento biométrico sob pena de cancelamento ou indeferimento da inscrição.