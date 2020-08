Justiça Eleitoral se prepara para eleições municipais

Faltando três meses para as eleições municipais 2020, alguns prazos da Justiça Eleitoral já começaram a contar. Um deles diz respeito à nomeação dos mesários e apoio logístico dos locais de votação, que deve acontecer até 16 de setembro.

Este ano, a eleição será completamente atípica por causa da pandemia da covid-19. “Em razão da pandemia, as eleições foram adiadas para novembro e a Justiça Eleitoral decidiu tomar algumas providências que normalmente não se toma em eleições”, disse o chefe de cartório Onassis Araújo.

Uma das mudanças é a convocação dos mesários, que ocorria através de carta e agora será feita pela internet. O treinamento, tanto para os veteranos como para os novatos, será feito de maneira remota no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O técnico de informática Diego Cabral é convocado desde 2010 e espera que as eleições ocorram sem maiores problemas. “Eu creio que o tribunal vai tomar as devidas providências para poder fazer com que todo mundo se proteja”, disse. Os mesários que forem convocados e fizerem parte do grupo de risco terão cinco dias para enviar um pedido de dispensa ao juiz eleitoral.