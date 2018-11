Justiça Federal determina envio imediato de segurança policial para Aldeia Pankararu, no Sertão de PE

Nessa quarta-feira (31), o juiz titular da 38ª Vara Federal em Pernambuco, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, Felipe Mota Pimentel de Oliveira, proferiu uma decisão na qual defere o pedido do Ministério Público Federal (MFP) para disponibilização imediata de efetivo da Polícia Federal e Militar de Pernambuco a fim de garantir a segurança do território Pankararu, na aldeia Bem Querer de Baixo, em Jataúba, com policiamento ostensivo diário.

Uma unidade de ensino e um posto de saúde foram incendiados na última segunda-feira (29) na comunidade indígena. A pena para o descumprimento da decisão é de R$ 50 mil por dia.

Na decisão, o magistrado ressalta diversas comunicações oficiais realizadas anteriormente aos órgãos envolvidos com a finalidade de resguardar a integridade física dos indígenas e líderes da etnia, sem que houvesse o atendimento das determinações.