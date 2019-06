Justiça Federal realizará leilão de veículos, motos e terrenos em Serra Talhada

Serra Talhada sedia no dia 3 de julho um leilão inédito realizado pela Justiça Federal. A venda pública ocorrerá no Fórum da Justiça Federal, situado à Rua Vereador Silvino Cordeiro, no bairro AABB.

O leilão está sendo organizado pela Aragão Leilões, que permite o parcelamento em até 60 vezes. Entre os lotes consta um imóvel comercial localizado no Centro de Custódia, cujo lance inicial é de R$ 300 mil.

A arrematação pode ser à vista ou parcelada. O comprador deve efetuar o depósito dos valores referentes ao lance, custas de arrematação e comissão do leiloeiro até o primeiro dia útil seguinte à realização do leilão. Maiores informações no site da organizadora.