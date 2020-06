Justiça realiza audiência de serra-talhadenses presos com cocaína no Piauí

O Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI) realizou audiência de instrução e julgamento dos acusados de traficar uma tonelada de cocaína, que foi apreendida pela Polícia Civil em diversos pontos de Teresina. Dentre eles, estão 3 serra-talhadenses. A audiência teve início na segunda-feira (22) e foi concluída por volta das 23h dessa terça-feira (23). A audiência de instrução foi conduzida pelo juiz Almir Tajra, da 7ª Vara Criminal da comarca de Teresina, especializada em crimes de entorpecentes.

De acordo com o TJ-PI, para evitar a aglomeração e manter o distanciamento social, alguns depoimentos foram colhidos de forma presencial, no Fórum Cível e Criminal de Teresina, e outros, por videoconferência. Durante a sessão, foram ouvidas 16 testemunhas, entre testemunhas de acusação e de defesa. Parte dos advogados que assistem os acusados também se manifestou por meio de ferramenta on-line.

No segundo dia de instrução, foram realizados os interrogatórios dos acusados de participação no crime de tráfico de drogas. Dos sete réus que foram ouvidos, quatro participaram da audiência presencialmente, após terem realizado testes para detecção de Covid-19. Dois réus que se encontram no Piauí e um que está em Minas Gerais foram ouvidos por videoconferência.

Somente um acusado, preso no estado de São Paulo, ainda não foi interrogado, estando previsto seu interrogatório para o dia 01 de julho, podendo ser encerrada, assim, a fase de instrução processual. O processo segue e a estimativa é de que a ação seja julgada no prazo de 30 dias.

Maior apreensão de cocaína no Piauí

A apreensão foi considerada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) como a maior apreensão de cocaína na história do estado. Na ação, a Polícia Civil apreendeu R$ 12 mil, duas aeronaves no dia 10 de dezembro de 2019.

Os sete acusados foram presos em dois hotéis e em uma quitinete na Zona Norte de Teresina. Foram apreendidos ainda quatro veículos. Em relação as aeronaves, elas foram localizadas em um aeroporto privado no município de Timon, no Maranhão.

Em seguida, o helicóptero e o bimotor foram levados para o hangar do Governo do Piauí. De acordo com o secretário de segurança, Fábio Abreu, o grupo pretendia lucrar em torno de R$ 25 milhões com os entorpecentes. Dos suspeitos presos, quatro deles são pilotos das aeronaves. Os demais, conforme as investigações, participavam da locação de sítios. Os homens são dos estados da Bahia, Pernambuco, Pará e Piauí.

O Grupo de Repreensão ao Crime Organizado (Greco) divulgou os nomes dos presos que são: André Luís de Oliveira Cajé Ferreira, Alexandre Vagner Ferraz, Alexandro Vilela de Oliveira, Vagner Farabote Leite, Renato Solon Gondim Magalhães, João da Cruz Marques e Alexandre Barros Pereira de Meneses. (G1)