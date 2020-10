Laboratório de Serra Talhada começa a realizar diagnósticos de HIV e hepatite C

Após o período mais crítico da pandemia da Covid-19 em Pernambuco, a XI Gerência Regional de Saúde (XI Geres), com sede em Serra Talhada, no Sertão, abriu de forma efetiva o Laboratório de Saúde Pública para diagnóstico dos vírus do HIV e hepatite C. Essa é a primeira descentralização desse tipo de diagnóstico para o interior do estado, feita pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

Antes do laboratório da XI Geres, os exames para HIV e hepatite C das cidades do Sertão tinham que ser levados para o Recife. Com o funcionamento do laboratório em Serra Talhada, os dez municípios que compõem a Regional, além das cidades de Petrolina, Ouricuri, Araripina e Salgueiro, serão atendidos pelo laboratório do Sertão.

Uma equipe composta por quatro biomédicos começou a receber as primeiras demandas para a realização das análises, que vão confirmar ou descartar o diagnóstico das doenças. Para isso, houve um treinamento para utilização do equipamento. Será possível analisar até quatro amostras simultâneas, num prazo de uma hora e meia.

De acordo com a biomédica e responsável técnica do laboratório da XI Geres, Socorro Clementino, “a nova metodologia permitirá a oferta de exames para a quantificação do RNA viral de HIV e hepatite C mais rápidos e em tempo oportuno, e servirá como uma oportunidade para a definição de fluxos municipais e estaduais mais ágeis quanto ao diagnóstico e tratamento das pessoas vivendo com essas doenças”, afirmou.

Para a gerente da XI Geres, Karla Millene Cantarelli, “esse novo laboratório de carga viral é de suma importância e vai possibilitar, além da avaliação quantitativa do RNA do HIV e hepatite C, fornecer informações importantes usadas em conjunto com a contagem de linfócitos CD4, para monitorar a infecção pelo HIV, para orientar o tratamento e para prever a evolução futura da doença”, destacou.

O laboratório também vai integra a Rede Nacional de Laboratórios para Quantificação da Carga Viral do HIV e hepatite C, composta por 84 unidades em todo o Brasil.

Do G1