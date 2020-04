Ladrão aproveita quarentena e furta cerca de R$ 70 em Serra Talhada

Um ladrão aproveitou a quarentena para entrar em ação e furtar uma panificadora, que fica localizada no bairro Tancredo Neves, em Serra Talhada. O fato foi registrado na última quinta-feira (02).

De acordo com a Polícia Militar, o proprietário do estabelecimento comercial informou que o homem entrou pelo telhado do estabelecimento, levando cerca de R$ 70, além de algumas carteiras de cigarro.

A PM realizou diligências no intuito de localizar algum suspeito, porém sem êxito. Foi confeccionado o boletim de ocorrência e entregue na delegacia local para providências.