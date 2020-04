Ladrão é preso após arrombar mercadinho em Serra Talhada

Um homem de identidade não revelada pela polícia acabou detido na madrugada dessa segunda-feira (06), após arrombar um mercadinho. O caso foi registrado na Rua 14 de Julho, no bairro da Cagep, em Serra Talhada.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem foi flagrado dentro do estabelecimento comercial, após arrombar parte da porta do supermercado.

Ainda de acordo com a PM, foi preciso negociar com o imputado e em seguida foi realizado a revista pessoal, onde foi encontrado com o mesmo a quantia de R$ 95,00, além de um aparelho celular furtados no local.

O acusado foi encaminhado até a delegacia local e autuado em flagrante.