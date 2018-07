Ladrão e receptador são presos pela polícia em Serra Talhada

Policiais Militares do 14º BPM da equipe GATI foram acionados pela Central de Operações para averiguar um furto no bairro São Cristóvão em Serra Talhada, chegando ao local o imputado 01 J.C.L.J., se encontrava com a vítima, o mesmo relatou que na madrugada dessa segunda-feira (23), enquanto trabalhava transportando passageiros entre Serra Talhada e Nazaré do Pico, sua residência tinha sido arrombada pelo imputado 01, subtraindo vários objetos ( 02 relógios, 01 perfume da Natura,01 som Philips). O imputado 01 informou que os objetos furtados encontravam-se na casa do imputado 02 M. J.N., logo foi feito deslocamento ate a residência do imputado 02, ao ser indagado se o imputado 01 tinha deixado os objetos naquela residência o imputado 02 confirmou, dizendo que seu amigo tinha deixado na madrugada uma bolsa contendo vários objetos.

Diante dos fatos os envolvidos juntamente com os materiais foram conduzidos ate a DPC local para que fossem tomadas as medidas cabíveis.