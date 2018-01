Ladrão invade casa pelo telhado e rouba cofrinho de criança em Floresta

Um ladrão atrevido invadiu uma casa na madrugada da última sexta-feira (12) no bairro DNER, em Floresta no Sertão de Pernambuco. Ele chegou a destelhar parte do teto da residência para praticar o crime enquanto os donos dormiam.

Ao entrar na casa o suspeito conseguiu furtar um celular simples da marca LG de cor rosa e um cofrinho infantil de valor não apurado.

O suspeito é um adolescente conhecido da polícia, sociedade civil e autoridades públicas e saiu da casa pela porta da frente sem ser notado pela família do local.

Com medo de represálias e sem esperança que um boletim de ocorrência tenha algum efeito, o caso não chegou a ser registrado na Delegacia de Polícia Civil da cidade até o momento da publicação desta notícia.

Via Blog do Elvis