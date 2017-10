Ladrões fazem um verdadeiro ‘limpa’ no Hospital Veterinário de Serra Talhada

Ladrões fizeram um verdadeiro ‘limpa’ no Hospital Veterinário de Serra Talhada e levaram de gasolina (do caminhão) até as rações dos animais e ainda soltaram alguns.

Segundo informações postadas nas redes sociais por uma integrante da ONG 4 Patas, os ladrões levaram 16 sacos de rações, 3 fardos de milharina, a bateria e pneus do caminhão de apreensão de animais, 3 geladeiras, 2 computadores, 3 impressoras, cadeiras de escritório e soltaram dois cavalos.

Ainda de acordo com informações, só não mexeram no bloco cirúrgico.

A ação levanta uma questão: não existe segurança no local?

Esse é mais um aparelho público que é roubado, sendo que, pela quantidade dos objetos levados neste caso, os bandidos no mínimo levaram algum tempo e se utilizaram de algum veículo grande para carregar os objetos.

Do Caderno 1