Laje de casa desaba e deixa idoso ferido no bairro Centenário, em Caruaru

Uma laje de uma casa desabou nessa terça-feira (6) no bairro Centenário, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Defesa Civil, o imóvel fica na rua França Júnior, onde moram um idoso cadeirante, uma mulher gestante e dois adolescentes. O idoso ficou ferido e foi levado para o Hospital Regional do Agreste com ferimentos leves.