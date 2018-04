Lava Jato faz buscas no gabinete de Eduardo da Fonte

A Polícia Federal (PF) cumpre, nesta terça-feira (24), ordens judiciais contra o deputado federal Eduardo da Fonte (PP-PE) dentro da Operação Lava Jato. Informações preliminares dão conta de que uma equipe da superintendência da PF de Pernambuco foi à Brasília para cumprir ordens judiciais no gabinete do parlamentar na Câmara dos Deputados. Mandados também são cumpridos no Estado. A operação apura corrupção e obstrução de Justiça, entre outros crimes.

Um mandado de busca e apreensão está sendo cumprido na residência de Eduardo da Fonte no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O senador Ciro Nogueira (PP-PI) e o ex-deputado Márcio Junqueira, de Roraima, são outros alvo da operação. Os mandados estão sendo cumpridos com autorização do Supremo Tribunal Federal (STF).

Da Folha de Pernambuco