Lei Seca e Escola N.S. da Penha fazem bonito no desfile cívico de Serra Talhada

Na manhã desse domingo (06), o Projeto Lei Seca Mirim coordenado pelo o Cabo PM Danilo, desfilou com os alunos da Escola Nossa Senhora da Penha do bairro COHAB, como forma de parabenizar Serra Talhada pelos os seus 167 anos de emancipação.

Participaram do pelotão 40 alunos mostrando motivação através de comandos alusivos à cidadania e a educação para o trânsito, valorizando a comunidade escolar, visando a constituir uma rede integrada de segurança baseada na prevenção, despertando assim, a consciência cidadã do nosso público alvo, tornando-os agentes multiplicadores e interventores positivos na sociedade, resultando numa conscientização sobre o trânsito já que esta data festiva coincide com o maio amarelo.

Confira o vídeo:

Via Nayn Neto