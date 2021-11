Leitos de retaguarda voltam a ser requisitados em Serra Talhada

A Secretaria Municipal de Saúde de Serra Talhada registrou 21 casos positivos de Covid-19 no boletim epidemiológico desta terça-feira (16/11).

São 14 pacientes do sexo feminino e seus do sexo masculino, com idades entre cinco e 76 anos.

O município soma 10.410 casos confirmados, 10.152 pacientes recuperados, 37 exames aguardando resultados, 55.519 casos descartados, 61 pacientes em isolamento domiciliar e 08 pacientes em tratamento hospitalar, somando 69 casos ativos, além de 189 óbitos.

Óbito – Paciente do sexo feminino, 73 anos, moradora do bairro Bom Jesus. Comorbidades: Doença cardiovascular crônica, obesidade. Era ex-tabagista. Faleceu no dia 15 de novembro de 2021, no Hospital Eduardo Campos.

Em relação à ocupação hospitalar, o Hospital Eduardo Campos está com 11% de ocupação dos leitos de UTI, com nove pacientes internados, sendo quatro serra-talhadenses. Não há pacientes na enfermaria da unidade.

O HOSPAM está com 40% de ocupação dos leitos de UTI, com quatro pacientes internados, sendo três serra-talhadenses. Não há pacientes na enfermaria da unidade.

Há um paciente internado nos Leitos de Retaguarda do Hospital São José.

Portanto, temos oito serra-talhadenses internados na rede pública de Serra Talhada, sendo sete em leitos de UTI e um nos Leitos de Retaguarda.

Do Nill Júnior