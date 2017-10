Líder de torcida organizada é morto a tiros em Garanhuns, no Agreste de PE

Um líder de torcida organizada foi assassinado a tiros nesse domingo (08), em Garanhuns, Agreste de Pernambuco. O crime aconteceu na Rua Alfredo Américo Leite, Bairro de Severiano Moraes Filho, por volta das 17h. De acordo com policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar, a vítima foi atingida com dez disparos de arma de fogo.

Crime

Jhony Thiago Guimarães, 29 anos, era líder da torcida Lobos do Agreste, e voltava pra casa depois da partida entre Sete de Setembro e Chã Grande. Dos dez tiros que o atingiram, quatro foram na cabeça. A polícia não tem pistas dos assassinos e nem sabe quais foram as motivações do assassinato.

Do JC Online