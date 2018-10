Liderança é tema de curso e oficina no Senac Serra Talhada

A melhor maneira de conduzir uma empresa, investir no relacionamento com funcionários e parceiros e contornar as dificuldades cotidianas são alguns dos assuntos que serão abordados durante o curso “Liderança que dá resultado” do Senac Serra Talhada. De curta duração, a formação acontecerá entre os dias 23 e 26 de outubro, das 18h às 22h. A instituição ainda promove, em parceria com o Sebrae, a oficina “Jogos Empresariais” no dia 31 às 18h.

Com carga horária de 15 horas, o curso – que conta com aulas teóricas e exercícios práticos – é voltado para empresários que desejam investir na gestão do seu negócio e desenvolver a performance do time de funcionários. Já a oficina será conduzida pela administradora Carolina Avelino, que atua nas áreas de planejamento, liderança e marketing empresarial.

O investimento para o combo das duas atividades é de R$90. Os interessados devem fazer a inscrição no Senac, na Rua Praça Barão do Pajeú, 911, centro, em Serra Talhada. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h. Informações: (87) 3929.2350

Serviço:

Curso – Liderança que dá certo

Período: de 23 a 26/10

Horario: 18h às 22h

Carga horária: 15 horas.

Oficina – Jogos Empresariais

Data: 31/10

Horário: 18h às 22h

Investimento combo curso + oficina: R$ 90