Lidiane Amorim morreu por infecção após perfuração no intestino

Após alguns dias da morte da Digital influencer, Liliane Amorim, nascida em Afogados da Ingazeira, de 26 anos, saiu o laudo mostrando que ela morreu em consequência de uma infecção ocasionada por uma perfuração no intestino após sofrer complicações de uma cirurgia estética, segundo conclusão do laudo da Perícia Forense. Ela se submeteu a uma lipoaspiração no dia 9 de janeiro.

De acordo com a Adovaga que lhe representa: “O laudo veio corroborar com nosso pensamento atestando os fatos. A causa morte da Liliane foi uma infecção generalizada decorrente de três lesões puntiformes no intestino”, disse Débora Araújo Alencar.

Além disso, o médico Benjamim Alencar afirma, por meio de suas assessorias jurídica e de comunicação, que ainda está obtendo acesso aos autos e tomando conhecimento do conteúdo, motivo pelo qual não se manifestará neste momento.

A advogada de Liliane afirmou que vai acompanhar todo trâmite do inquérito para em seguida encaminhar o processo para o Ministério Público.

O médico deverá ser ouvido ainda esta semana, segundo Débora Araújo Alencar. A família vai ingressar com uma ação de reparação por danos morais e solicitar uma indenização. “Como o laudo embasa todo o trâmite, em breve todas essas ações vão ser encaminhadas”, concluiu. Com informações do G1.

