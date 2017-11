Liminar garante UTI para advogado agredido a pauladas pelo cliente em Serra Talhada

O advogado Domingos Sávio de Lima que sofreu uma tentativa de homicídio do próprio cliente, deverá ser encaminhado para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), por determinação da Justiça. O crime aconteceu em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, no dia 15 de outubro. O juiz Raimundo Nonato Braid Filho, do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública do Recife deferiu a liminar nesta quarta-feira (1º). Domingos se encontra em estado grave no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife, desde que foi atacado pelo cliente que não concordou com a condução dada ao seu caso.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Serra Talhada, Estefferson Nogueira, auxiliou a família da vítima no ajuizamento da ação. Na liminar, o magistrado entendeu que o não internamento de forma emergencial poderá trazer danos irreversíveis à saúde do advogado. Ele necessita de monitorização e cuidados de uma terapia intensiva, conforme elucidou declaração médica nos autos.

O pedido determina que Pernambuco cumpra com a obrigação de fornecer leito de UTI no HR ou em qualquer outro hospital da rede pública. Caso não haja disponibilidade de leitos, a liminar determina que ele seja internado na rede privada em uma unidade de saúde credenciada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 24 horas sob pena de aplicação de multa diária.



O vice-presidente da OAB Pernambuco, Leonardo Accioly, e o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco (CAAPE), Bruno Baptista, estiveram no Juizado para liberar a liminar, juntamente com o advogado da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas, Diego Galvão, e o presidente da Comissão de Juizados Especiais da OAB-PE, Márcio Luís Siqueira.

“O judiciário, sensível à situação de extremo risco do Dr. Domingos, ordenou, de maneira firme e direta, que o Estado se responsabilizasse pela imediata internação do advogado na UTI, medida que pode salvar sua vida. A OAB-PE, que desde o início vem acompanhando o caso, fiscalizará o cumprimento da medida”, disse Leonardo Accioly.

Relembre o caso

Um homem foi preso por tentativa de homicídio contra um advogado em Serra Talhada, no domingo, 15 de outubro. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito agrediu o jurista Domingos Sávio, de 56 anos, a pauladas no pátio da feira por estar inconformado com a condução dele a respeito de um caso. O homem, identificado como Alcimar Batista da Silva, de 32 anos, foi preso e autuado em flagrante logo após a agressão. Ele passou por audiência de custódia e teve a prisão decretada pela Justiça, sendo encaminhado para a Cadeia Pública de Serra Talhada.

Do JC Online