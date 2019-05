Limpeza é realizada após incêndio na Feira da Sulanca, em Caruaru

Teve início nessa terça-feira (7) o processo de limpeza no espaço da Brasilit, na Feira da Sulanca, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O local foi atingido por um incêndio na segunda-feira (6). Cerca de 50 barracas foram destruídas pelas chamas.

O serviço de limpeza teve início logo após a liberação do local, pela polícia e o Instituto de Criminalística. De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, mais de 30 profissionais participam da retirada de sujeira, escombros e fuligem no local.

Cadastro da prefeitura

A Prefeitura de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, irá disponibilizar a partir desta terça-feira (7) um cadastro especial para os feirantes que tiveram bancos destruídos pelo incêndio no espaço da Brasilit, na Feira da Sulanca. No local há cerca de 4 mil barracas. Em uma contagem não oficial, cerca de 50 foram atingidas pelas chamas. O cadastro será realizado no Espaço Cultural Tancredo Neves.

Ainda não há informações sobre a causa do incêndio. A área será mantida isolada por questões de segurança. Na nota, a prefeitura também ressaltou que “o município iniciou o projeto de requalificação do local, que tem o valor orçado em R$ 8 milhões”.

Entenda o caso

Um incêndio foi registrado na noite da segunda-feira (6) no espaço da Brasilit, na Feira da Sulanca, em Caruaru. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo se iniciou por volta das 18h e foi controlado às 20h30. Ninguém ficou ferido.

Feirantes informaram que um caminhão dos Bombeiros foi inicialmente ao local sem água suficiente e teve que voltar para reabastecer. Os próprios feirantes utilizaram baldes com água para ajudar no controle das chamas. Não tem hidrante no local.

Comerciantes que trabalham no local lamentaram a perda dos bancos e das mercadorias. “Perdi tudo, a mercadoria ficou. Eu vim de Cupira no maior desespero. Vai fazer um ano que eu arrumei o banco e agora acabou tudo”, disse emocionado um dos feirantes. Outro, que também perdeu o que tinha, disse que não sabe o que vai fazer daqui para frente. (G1)