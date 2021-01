Linha de crédito para MEI: Veja 2 empréstimos com limite de até R$ 25 mil em 2021

Os Microempreendedores Individuais (MEIs) podem começar o ano com mais dinheiro no bolso para investir e melhorar seus negócios.

O motivo está na oferta de dois empréstimos que garantem um limite de até R$ 25 mil, prazo estendido para pagamento, além de taxas de juros reduzidas.

A primeira opção é por meio do Programa Super MEI do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), enquanto a segunda é disponibilizada pela startup FinMatch, que também atua como correspondente bancário para facilitar o acesso ao crédito para quem é MEI.

Veja abaixo mais informações sobre cada modalidade!

Empréstimo para MEI Sebrae

Limite de crédito: varia entre R$ 300 e R$ 20 mil;

Prazo para pagamento: até 36 meses;

Taxas de Juros: não há taxa de juros para esta modalidade.

Empréstimo para MEI FinMatch

Limite de crédito: varia entre R$ 500 e R$ 25 mil;

Prazo para pagamento: até 36 meses;

Taxas de Juros: abaixo do valor de mercado.

Entre as condições para obter qualquer um dos empréstimos, o principal é o requerente se enquadrar na categoria de Microempreendedor Individual (MEI). Para isso, a renda do negócio não pode ultrapassar o valor de R$ 81 mil por ano. Além disso, estar em dia com a situação cadastral, como CNPJ e CPF, também é outro ponto fundamental para obter aprovação.

No caso do empréstimo para Juro Zero para MEI do Sebrae, o empreendedor deve atender a requisitos específicos, como residir em São Paulo e participar de um curso de capacitação em gestão empresarial durante o processo de solicitação de dinheiro. Vale ressaltar também que os recursos destinam-se exclusivamente ao crescimento do negócio, sendo proibido seu uso para fins pessoais.

