Lisca volta a disparar contra a arbitragem após perda de título no América-MG: “Vergonha”

A perda do título nos minutos finais da última rodada não será fácil de digerir pelo elenco, comissão técnica, dirigentes e torcedores do América-MG. A tarefa pode ser ainda mais complicada por conta das polêmicas envolvendo a arbitragem durante todo o campeonato, inclusive nos jogos derradeiros. Em pronunciamento após a partida contra o Avaí, Lisca deixou claro sua indignação em relação ao assunto.

O gol do Avaí citado pelo treinador, marcado em posição duvidosa, e o pênalti convertido pelo atacante Anselmo Ramon, da Chapecoense, quando o jogo no Independência já tinha se encerrado fizeram com que o clube catarinense ficasse à frente do Coelho no saldo de gols.

Lisca ainda lembrou da partida entre América e Chape no segundo turno, quando a arbitragem anulou de maneira equivocada o gol de Ademir, que daria a vitória e os três pontos para sua equipe

As reclamações do treinador foram recorrentes durante a campanha do América na Série B. O presidente Marcos Salum, que também demonstrou sua revolta com atuação dos juízes, chegou a fazer reclamações formais na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 2020.

Confira a íntegra do pronunciamento de Lisca após a partida:

– Realmente fizemos um bom jogo, bem diferente das últimas partidas. Acesos, entregues, buscando o gol o tempo inteiro. Mais uma vez fomos prejudicados pela arbitragem do seu Flávio Rodrigues. Parabéns ao seu Flávio Rodrigues e ao seu Evandro de Melo Lima, que era o bandeira. Com toda calma. Não vou gritar hoje, não vou fazer escândalo, porque depois falam do Lisca. Mas o gol do Getúlio estava impedido. Acabei de ver ali. Seu Anderson Daranco, meu amigo, meu conterrâneo, eu vi o pênalti que o senhor apitou aos 51 minutos para a Chapecoense. Que vergonha. O senhor tem que ter vergonha do que está fazendo da sua carreira, que pena que você fez isso. Vou cumprimentar também a dona Edna e seu Anderson José, que foram a árbitra e bandeirinha do nosso jogo contra a Chapecoense. Gostaria que todos os sites e canais de comunicação colocassem o gol que foi anulado aos 49 do segundo tempo e não nos deu a vitória. O Ademir estava atrás da linha da bola e atrás de um jogador. Foram mais de oito erros. Hoje, erro aqui, erro lá. Parabenizar a Chapecoense, o título tinha que ser seus, vocês merecem, não têm nada a ver com isso, mas o América foi… Não vou usar a palavra mais forte porque meu depoimento não vale, o que vale é a súmula, não respeitam o que o treinador fala. Mas é lamentável, lamentável o que a gente viu nesse campeonato de pontos corridos, com 38 rodadas, ser decidido pela arbitragem. O tempo todo foi assim, contra o América, e hoje foi mais uma vergonha.