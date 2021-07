Live beneficente é criada em Serra Talhada para ajudar feirantes vítimas de incêndio

Na noite do último sábado, 3 de julho, alguns boxes da Feira Livre de Serra Talhada foram atingidos por um incêndio que deixou um saldo de perda total de produtos para três comerciantes que atuavam na área.

Desde então, várias pessoas têm se mobilizado para ajudar as famílias prejudicadas pelo incêndio, a exemplo da produtora audiovisual Escopo Comunicação e da Rádio Vilabela FM, que se uniram para realizar uma live com parceiros do ramo da música para arrecadar doações em dinheiro com esse propósito.

Segundo divulgado pelos realizadores, a banda Forrozão 1.000 e os cantores Felipe Filho, Everton Lima e Wilton Belo já confirmaram presença na live beneficente.

“Nunca devemos nos cansar de fazer o bem, e quando vemos pessoas passando dificuldades nos sentimos na obrigação de ajudar. Por isso estamos reunindo alguns parceiros para ajudar os trabalhadores da feira livre de Serra Talhada que tiveram seus boxes destruídos por um incêndio”, diz a publicação nas redes sociais, junto aos números disponíveis para as doações, que podem ser feitas através de PIX ou transferência bancária.

A live será realizada no sábado, dia 10 de julho, a partir das 19h, no canal da Vilabela FM, no YouTube.

Do Nill Júnior