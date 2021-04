Live solidária vai ajudar artistas de Serra Talhada

Com o intuito de se solidarizar com os artistas locais que estão enfrentando uma grande crise sem precedentes no segmento; a Escopo Comunicação e Rádio Vilabela FM, lançaram a Live Solidária Estrelas de Serra Talhada. A iniciativa visa ajudar artistas prejudicados, uma vez que eventos, apresentações e até mesmo contratos com os quais contavam outrora foram cancelados em virtude da pandemia do coronavírus.

Com o lema: “Queremos que as nossas estrelas continuem brilhando” os realizadores contarão com o apoio de todos os colaboradores dispostos a fazer parte do projeto. Assim, doações de cestas básicas e alimentos serão recolhidas na sede da Vilabela FM e uma conta bancária será disponibilizada para doações através de dinheiro pelo PIX com o objetivo de ajudar financeiramente os artistas.

Para que os valores e recursos angariados durante o projeto sejam direcionados a quem realmente precisa, o artista deve realizar um cadastro prévio afirmando o seu interesse em ser um dos beneficiados.

A live acontecerá no dia 1º de maio e contará com a participação de grandes artistas que querem unir-se aos realizadores para contribuir com os colegas beneficiados. A Fundação Cultural Cabras de Lampião, enquanto parceira da iniciativa, garantiu a apresentação do cantor Assisão. O cantor Henrique Brandão e o DJ Berg Calixto também já confirmaram suas participações e se apresentarão gratuitamente. Além dessas, outras parcerias serão buscadas para que o evento ajude o máximo de pessoas possível.

Do Nill Júnior