Livro: 100 Poemas Eróticos terá Lançamento Virtual nesta quinta-feira

Será Realizado no dia 21 de janeiro, às 19h o lançamento virtual do livro 100 Poemas Eróticos do multi-artista Carlos Silva/Sett, através do Facebook do Autor (Carlos Sett) com uma breve apresentação do conteúdo do livro, informa-ções sobre o autor e as formas de adquiri-lo neste tempo de pandemia.

A Publicação do livro, foi possível a partir do Prêmio Helena Conserva de Literatura 2020 – Lei Aldir Blanc e se torna uma importante obra para a arte lite-rária para o município de Serra Talhada e através do envio pelo correiros poderá chegar muitos além dos recantos sertanejos, é o que almeja o escritor. “100 POEMAS ERÓTICOS é o meu o quarto trabalho literário. Nele, nota-se uma mudança muito brusca de temática, até então, só havia escrito e publicado textos numa linha de temas do cotidiano e sobre religiosidade. Nesta publicação, a quarta como autor solo, trago, para a apreciação dos leitores, poemas com uma temática incomum e, muitas vezes, deixada de lado por parte dos escritores, devido ao pudor e regras impostas pela sociedade. No entanto, o artista é livre… E pela lógica de nossa constituição, todos nós somos, e a arte transcende a liberdade”. Resume o autor.

Segundo ele, os mais de 100 Poemas Eróticos presentes no livro, falam de cenas sexuais, do prazer carnal, daquilo que sentimos na junção dos corpos, do encantamento animalesco, da paixão, das carícias e gestos trocados em busca do gozo; da procura de significados para o encontro dos seres vivos em surreal en-trega e, daquilo, que pode ser gerado para o bem e/ou para o mal na vivência de tal intento por duas ou mais pessoas.

“A arte, creio, possui a função de aguçar as nossas emoções, de mostrar com uma sutil leveza os elementos pelos quais a nossa existência é feita, sem reservas, sem pudor, sem regras”. Finaliza.

O livro poderá ser adquirido pelo direct do facebook ao valor de R$ 27,00 para entrega em Serra Talhada e R$ 31,00 para qualquer outro lugar no Brasil, via Correios. Então se conecta no Facebook de Carlos Sett nesta quinta-feira, às 19h e conheça mais sobre esta obra literária – 100 Poemas Eróticos.