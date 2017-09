Lombadas eletrônicas de Serra Talhada, Salgueiro e Arcoverde serão fiscalizadas pelo Ipem

Entre os dias 12 e 15 de outubro o Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco (Ipem-PE) vai realizar fiscalização em lombadas eletrônicas nas cidades de Arcoverde, Salgueiro e Serra Talhada no Sertão e Belo Jardim, Garanhuns e Lajedo, no Agreste.

Em caso de reprovação do equipamento, ele é interditado e submetido a uma nova verificação após o reparo. Para que as multas emitidas em função dos radares tenham legitimidade e atenda aos parâmetros do Código de Trânsito Brasileiro, o aparelho precisa ser verificado e aprovado pelo Ipem-PE e estar dentro do prazo de validade, que é de um ano.