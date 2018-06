Lombadas eletrônicas são desligadas em estradas de Pernambuco para facilitar acesso a polos de São João

Lombadas eletrônicas instaladas em três rodovias foram desligadas, nessa quinta-feira (21), para facilitar o acesso dos motoristas aos polos de festejos juninos em Pernambuco. De acordo com Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER), a medida segue até as 5h de segunda-feira (25).

o DER informou que foram desligados os equipamentos das seguintes rodovias: PE-027, em Aldeia, no município de Camaragibe, e PE-035, em Itapissuma, no Grande Recife, bem como BR-232, no Curado, na Zona Oeste da capital.

Durante os festejos juninos, trechos de algumas rodovias no entorno do Recife devem receber um acréscimo de 40% no fluxo de veículos nos horários mais movimentados, na ida e na volta pra casa, de acordo com o DER. O desligamento de lombadas faz parte de ações especiais deflagradas para o período junino.

A meta é da operação também é conscientizar a população sobre a importância de respeitar as leis de trânsito e ter mais responsabilidade ao volante nas estradas. O trabalho educativo segue até o fim deste mês.

A fiscalização nas rodovias estaduais foi reforçada com o apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). A meta é coibir as irregularidades no trânsito, verificar documentação, condições de conservação e itens de segurança dos veículos, além da averiguação da Carteira Nacional de Habilitação dos condutores.

Agentes do DER também atuam na Operação Lei Seca, coordenada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Nesta quinta (21), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagrou a Operação São João 2018. A fiscalização foi intensificada nas estradas, sobretudo as BRs 232, 104, 407 e 428, que dão acesso aos municípios de Gravatá, Bezerros e Caruaru, no Agreste do estado, além de Arcoverde e Petrolina, no Sertão.

Confira as lombadas delisgadas

PE-027 (Aldeia) no km 0,7

PE-035 (Itapissuma) nos kms 7,3 e 7,9;

BR-232 (Curado) nos kms 6,2; 6,3; 7,4; 7,8 e 9,2.