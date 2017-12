Lombadas eletrônicas são desligadas em rodovias de Pernambuco no fim de ano

As principais rodovias de Pernambuco terão lombadas eletrônicas desligadas para garantir mais fluidez ao tráfego de veículos durante o fim de ano. A medida entrou nessa sexta-feira (29) e segue até as 5 da terça-feira (2).

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), foi montado um esquema de mobilidade nas rodovias. Uma delas é a BR-232, que liga o Recife ao Agreste e Sertão. A expectativa é aumento de fluxo de até 30% no período. A ação também terá como focos a PE-60, que leva ao Litoral Sul, e a PE-35, em direção ao Litoral Norte do Estado.