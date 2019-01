Lombadas eletrônicas são religadas após fim de contrato em Pernambuco

Todas as 70 lombadas eletrônicas desligadas nas rodovias de Pernambuco por causa do fim do contrato devem estar funcionando até o fim desta quinta-feira (17), de acordo com o governo do estado. Os equipamentos ficam localizados em vias estaduais e em trechos de estradas federais administrados pelo governo estadual e estavam desativados desde a terça-feira (15).

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Pernambuco (Seinfra), os equipamentos, que são de gerenciados pela empresa Serttel, começaram a ser religados na noite da quarta-feira (16).

Um acordo foi firmado com a empresa, segundo a secretaria, e o religamento das lombadas está sendo feito de maneira gradual, mas deve ser concluído até o fim desta quinta.

A Seinfra informou, ainda, que “está trabalhando em um novo processo licitatório, mas que, enquanto isso, garantirá a continuidade da prestação do serviço à população”.

Entenda o caso

De acordo com a Serttel, os equipamentos de monitoramento eletrônico eram administrados por meio de contrato com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). O documento foi assinado para o período entre julho de 2012 e julho de 2018, mas teve o prazo estendido para 14 de janeiro de 2019.

Na terça (15), os equipamentos foram desligados e a empresa alegou estar aguardando um novo edital de licitação do órgão estadual.

Na quarta-feira (16), motoristas denunciaram à TV Globo o desligamento de lombadas na PE-22, perto da entrada de Maranguape I, em Paulista, no Grande Recife; e na BR-101, nas proximidades da entrada da comunidade Bola na Rede, e na PE-15, nas proximidades do Cemitério Morada da Paz.