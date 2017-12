Lombadas eletrônicas serão desligadas em estradas para o feriado de Natal em Pernambuco

Para facilitar o fluxo de veículos e o acesso dos motoristas que usam as rodovias de Pernambuco para viajar no feriado do Natal, comemorado na próxima segunda-feira (25), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) montou um esquema especial de desligamento das lombadas eletrônicas em pontos de maior movimento. Os equipamentos instalados na BR-232 e nas PEs 035 e 060 serão desativados em horários diferentes.

As lombadas localizadas nos quilômetros 6,2; 6,3; 7,4; 7,8 e 9,2 da BR-232 serão desligadas entre as 12h desta quinta-feira (21) e as 5h da próxima terça-feira (26).

Nos Litorais Sul e Norte, os equipamentos estarão desativados das 5h da sexta-feira (22) às 5h da terça. Serão desligados os radares dos quilômetros 7,3 e 7,9 da PE-35, em Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife (RMR), e os dos quilômetros 16 e 63 da PE-60, em Ipojuca, também na RMR.

Segundo o DER, o objetivo do desligamento é melhorar a mobilidade e reforçar a segurança nas estradas durante o feriado. O órgão recomenda ainda o reforço da atenção ao uso do cinto de segurança e a verificação de todos os equipamentos de segurança do veículo, condições dos faróis e níveis de óleo e combustível.

