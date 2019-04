Lombadas serão desligadas na Semana Santa em rodovias de Pernambuco

Lombadas eletrônicas de estradas da Região Metropolitana do Recife (RMR) serão desligadas neste feriado de Semana Santa. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), oito equipamentos localizados nas cidades de Recife, Jaboatão dos Guararapes, Itapissuma e Ipojuca não funcionarão entre as 22h desta quarta-feira (17) e as 5h da segunda-feira (22).

O expediente é comum em feriados e tem como objetivo dar mais fluidez ao trânsito nos pontos mais movimentados das rodovias do Estado.

Um dos pontos é o trecho da BR-232 no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife, que, segundo o DER-PE, deve receber um acréscimo de 40% no fluxo de veículos durante o período. As PEs 035 e 060 devem ter em torno de 30% de aumento em relação aos dias normais.

Serão desligadas as seguintes lombadas:

– BR-232: Recife, nos km 6,2; 6,3; 7,4; e 7,8

– BR-232: Jaboatão dos Guararapes, no km 9,2

– PE-035: Itapissuma, nos km 7,3 e 7,9

– PE-060: Ipojuca, no km 16,63

