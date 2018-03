Longa metragem de serra-talhadense será exibido em Caruaru

Um filme sobre os poetas do Pajeú será exibido na próxima segunda-feira (12) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A sessão do longa-metragem “O Silêncio da Noite é que tem sido Testemunha das Minhas Amarguras” vai acontecer às 18h30, no Auditório Mestre Vitalino. Além da exibição, após o filme será realizado um debate com o diretor Petrônio Lorena.