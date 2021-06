Lote com vacinas da Astrazeneca chegam para o Sertão via Serra Talhada

O lote deve atender a população geral entre 50 e 59 anos.

A XI Gerência Regional de Saúde recebeu essa manhã mais 3.855 doses da vacina Astrazeneca. Dessas, segundo a Gerente Regional Karla Milena, 1.365 são para Serra Talhada.

Pela regional, vieram também doses destinadas à X Geres, sediada em Afogados da Ingazeira e para Ger}ência Regional de Salgueiro. O lote deve atender a população geral entre 50 e 59 anos.

Ontem, o município também recebeu lote com vacinas da Pfizer, no total de 2.832 doses, indicadas para comorbidades e deficiência permanente. Outro anúncio importante é da chegada de duas câmaras frias, doadas pelo Instituto Conceição Moura, do Grfupo das Baterias Moura, de Belo Jardim.

Há um expectativa também para chegada em breve de um lote de vacinas da Janssen. Como anunciado, o Ministério da Saúde informou que as 3 milhões de doses da vacina da Janssen com prazo de validade em 27 de junho ainda não tem data para sair dos Estados Unidos – o imunizante é importado – nem para chegar ao Brasil. Tão logo chegue, deve ter um lote direcionado para o Sertão.

Segundo a assessoria do ministério, a data é incerta porque a farmacêutica depende de autorização da agência americana reguladora de medicamentos, a FDA, para exportar as doses.

Do Nill Júnior