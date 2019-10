Loteiros de Pernambuco já podem circular sem restrições

Após uma medida sancionada em julho deste ano pelo presidente Jair Bolsonaro, a qual pune com maior rigor quem trabalha com transporte alternativo sem regulamentação. Uma das punições é a multa que passa de média para gravíssima.

Na última sexta-feira (03), o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, assinou um decreto na cidade de Surubim, no agreste, que cria o Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros Intermunicipal Complementar. Agora os loteiros podem realizar seus trabalhos normalmente com as novas regras.

De acordo com o representante estadual dos motoristas de transportes alternativos João Chaves, a decisão significa dignidade para a categoria.”Eramos taxados como clandestinos, agora estamos regulamentados através do decreto do governo estadual. Hoje, existimos legalmente”, comentou. Ainda segundo ele, é importante que o loteiro trabalhe com o comprovante do pré-cadastro junto com o decreto que será distribuído pelo governo.

Para o loteiro José Cláudio o primeiro passo já foi dado e é um alívio para a categoria.”Só temos a agradecer a todos que colaboraram conosco”, afirmou.

Novo cadastro

Nesta quarta-feira (09) a Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal (EPTI) irá disponibilizar um novo cadastro para a finalização do processo de regulamentação.