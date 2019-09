Luan e Xand Avião arrastaram uma multidão no Pátio de Eventos de Serra Talhada

A Festa de Setembro 2019 teve início na noite dessa quinta-feira (05), no Pátio de Eventos, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú. A noite começou com o show do cantor sertanejo, Luan Santana, que arrastou uma multidão para o Pátio de Eventos Waldemar Oliveira.

Em seguida, Xand Avião começou o segundo show da noite e colocou a Nação Aviãozeira para sair do chão literalmente, com grandes hits como: Casal Raiz e Algo Mais.

O cantor Eric Land finalizou a primeira noite de shows com muito forró estilizado para o público que esteve presente no Pátio de Eventos. A tem continuidade nesta sexta-feira (06) e quem sobe ao palco é o cantor Mano Walter, o forrozeiro Luan Estilizado e Giovanni Alencar.