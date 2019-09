Luan Santana e Xand Avião abrem a Festa de Setembro no Pátio de Eventos em Serra Talhada

Com a expectativa de mais de 40 mil pessoas, começa na noite desta quinta-feira (05), a partir das 22h, a Festa de Setembro 2019, no Pátio de Eventos, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

O cantor sertanejo Luan Santana, que volta a Serra Talhada após sete anos, abre a noite de festa, seguido por Xand Avião e Eric Land. Na sexta-feira (06) se apresentam Mano Walter, Luan Estilizado e Gianinni Alencar. E no sábado (07), Dorgival Dantas, Avine Vinny e Kennedy Brazzil.

A Festa de Setembro 2019 é uma realização da Prefeitura Municipal de Serra Talhada. São esperadas mais de 100 mil pessoas nos três dias no Pátio de Eventos.

POLO CULTURA VIVA

A programação do Polo Cultura Viva, na Praça Sérgio Magalhães, tem sequência nesta quinta-feira (05), com a Orquestra Sanfônica Israel Gomes, As Severinas e Raphael Moura. Na sexta-feira (06) tem Cilene Araújo – Pernambuco de Todos os Ritmos, Henrique Brandão e Damião Mota.

No sábado (07) a programação começa às 12h, com 6Sambar e Cosmo dos Teclados. À noite tem Assisão, Grupo de Choro do SESC Santo Amaro e Flávio e Super Banda.

O encerramento da 229ª Festa de Nossa Senhora da Penha acontece no domingo (08), com shows religiosos do Ministério Luz Celeste e Ministério Consagrado à Maria.