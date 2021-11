Luciano Bivar é internado em São Paulo

O deputado federal Luciano Bivar (PE), presidente nacional do União Brasil — partido criado a partir da fusão entre o PSL e o Democratas —, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. A informação é da Revista Oeste.

Segundo informações do jornal O Globo, seu quadro é estável e ele passa bem. Bivar sofreu uma “intercorrência de saúde” ainda não detalhada pelo hospital e teve de colocar três stents.

O stent é um pequeno tubo colocado dentro de uma artéria para mantê-la aberta, restaurando ou evitando a diminuição do fluxo sanguíneo por entupimento e mantendo a oxigenação dos tecidos.

Em geral, o uso do stent é indicado para situações de emergência e tratamento do entupimento de artérias coronárias ou para evitar a eventual ruptura de aneurismas no cérebro, na aorta ou em outros vasos sanguíneos.

Do Nill Júnior