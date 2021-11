Luciano Bivar tem alta de hospital após ser submetido a angioplastia coronariana

O deputado federal Luciano Bivar, atual presidente nacional do PSL e futuro presidente do partido União Brasil, recebeu alta neste sábado (13) do Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo.

Bivar foi submetido na quinta (11) a uma angioplastia coronariana para a implantação de três stents.

Ele estava internado em uma UTI do Vila Nova Star. Segundo boletim médico divulgado na sexta-feira (12), o parlamentar havia passado por exames que detectaram obstruções na artéria coronária direita.

Por apresentar quadro estável de saúde e passar bem, o hospital já havia programado a alta do parlamentar para este sábado (13).

O deputado foi atendido pela equipe da médica Ludhmilla Hajjar, cardiologista intensivista, do médico Paulo Hoff, diretor clínico do Hospital Vila Nova Star, e também pelos médicos Antonio Antonietto e Pedro Loretti.

DO Nill Júnior