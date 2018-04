Luciano Huck grava quadro na Feira Livre de Serra Talhada

Fotos e vídeos: Whatsapp/ Jornal Desafio Online

O apresentador Luciano Huck esteve em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú na manhã desta terça-feira (24). Ele e sua equipe visitaram o Pátio da Feira Livre da Capital do Xaxado, para a gravação do programa Caldeirão do Huck.

Por onde circulou, Huck foi muito tietado pelos serra-talhadenses e em mais de um momento saudou as pessoas na feira, onde visitou bancas ao lado de uma sorteada para um de seus quadros.

Em uma das barracas, foi visto em busca de remédios naturais para várias enfermidades, perguntando o que era e para que servia. A divulgação nas redes sociais atraiu muitos curiosos.

Confira abaixo os vídeos que foram gravados, na manhã desta terça-feira:

Apresentador quase foi candidato: em fevereiro, Luciano Huck desistiu de concorrer à Presidência da República nas eleições 2018. “Não serei candidato mas não quero falar mais sobre o assunto agora. Preciso digerir a decisão”, disse o apresentador.

Huck já havia anunciado que não se candidataria em um artigo em novembro no jornal Folha de S.Paulo. No entanto, em aparição no programa Domingão do Faustão, da TV Globo, no início do ano, Huck adotou um tom político, o que ajudou a aumentar as especulações em torno de sua eventual ambição política.

Recentemente, Huck ainda manteve contato com políticos e chegou a ser elogiado publicamente pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Depois do encontro, o tucano afirmou que o apresentador estava “considerando” se lançar na disputa presidencial.

