Luciano Huck reafirma decisão de não concorrer à Presidência

O apresentador Luciano Huck manteve sua decisão de não concorrer à Presidência este ano, como já havia dito em artigo publicado na Folha de S.Paulo em novembro. Ele deve fazer o anúncio formal amanhã. A manutenção da desistência foi adiantada pelo site “O Antagonista” na tarde dessa quinta (15) e confirmada por sua assessoria.

Nas últimas semanas, a condenação por corrupção em segunda instância e virtual inelegibilidade de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recolocou o nome do apresentador da Rede Globo no jogo.

Antes do Carnaval, ele havia feito uma nova rodada de conversas com seus conselheiros, em especial o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que foi duramente criticado em seu partido pelo fato de que uma candidatura Huck iria disputar eleitorado com o nome do presidenciável tucano mais provável, Geraldo Alckmin.

Pressionado pela Rede Globo a se definir, já que a emissora teme a já corrente associação entre uma candidatura do apresentador e seu nome, Huck prometera dar uma resposta depois do feriado.

