Lula afirma que pensa em voltar a morar em Pernambuco

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que pensa em voltar a morar em Pernambuco, a afirmação de Lula aconteceu durante uma entrevista ao jornal Brasil de Fato, feita no último dia 23 de outubro e publicada no dia 25 do mesmo mês. Além da terral natal, o político contou que também pensou em outros Estados do Nordeste para morar.

“Eu fico sonhando em sair daqui, decidir onde eu vou morar. Quando eu deixei a Presidência, eu tinha vontade de morar no Nordeste, vontade de voltar para o meu Pernambuco, tinha vontade de morar não perto da praia, mas num lugar em que eu pudesse ir à praia. Pensava em ir para Bahia, pensava em ir para o Rio Grande do Norte, mas a Marisa não quis ir porque ela nasceu em São Bernardo (do Campo, em São Paulo), e o mundo dela era São Bernardo. Eu não tenho mais o que fazer em São Bernardo”, disse.

Lula saiu da prisão no final da tarde dessa sexta-feira (08), após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Veja a entrevista: