Lula e Bolsonaro disputariam segundo turno, diz pesquisa

Se as eleições presidenciais de 2018 fossem hoje, 29 de outubro de 2017, o ex-presidente Lula (PT) e o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC) estariam disputando o segundo turno, de acordo com pesquisa feita pelo Ibope, divulgada na coluna de Lauro Jardim, do Jornal O Globo. Luciano Huck, cogitado à candidatura, aparace pela primeira vez nas intenções de voto. O instituto fez a averiguação entre os dias 18 e 22, com margem de erro de dois pontos percentuais, com 2.002 pessoas de todos os estados brasileiros.

A pesquisa mostra que em todos os cenários colocados, o ex-presidente lidera as intenções, variando entre 35% e 36% nas intenções de voto. Bolsonaro aparece em segundo, tendo 15% das intenções. Quando se considera as eleições sem Lula, o deputado federal fica na primeira colocação, empatado com Marina Silva (Rede), ambos com 15%. Neste caso, o candidato cogitado à presidência pelo PT seria o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad.

Marina Silva, terceira colocada nas eleições de 2010 e 2014, também aparece na mesma colocação, entre 8% e 11% das intenções. Sem Lula, a ex-senadora sobe para a primeira colocação, empatada com Jair Bolsonaro, com 15% dos votos.

Já outros cogitados como Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin e João Doria apararecem em seguida, figurando entre 3% e 5% das intenções, sem muita diferença entre eles. Em um cenário sem Lula, as intenções ficam entre 5% e 7%. Em comparação com Haddad, Gomes sobe para 11%.

Espontânea

Na espontânea, Lula também lidera as intenções, aparecendo com 26%, em especial no Nordeste, com 42%. Bolsonaro fica com 9%. Marina com 2%. Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin e João Doria (PSDB) aparecem com apenas 1%, ao lado da ex-presidenta Dilma Rousseff (PT) e o atual presidente Michel Temer (PMDB).

Luciano Huck

Cogitado para a candidatura em 2018, Luciano Huck, apresentador da Globo, aparece pela primeira vez nas pesquisas. Com Lula, ele fica em quarto lugar nas pesquisas, com 5% dos votos. Em um cenário sem o ex-presidente, o apresentador sobe para 8%, aparecendo em terceiro lugar.

Do JC Online