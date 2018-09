Lula escreve nova carta ao povo brasileiro e a Haddad

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está escrevendo nesta terça-feira uma nova carta ao povo brasileiro e uma segunda carta ao seu vice, Fernando Haddad. Até o momento, a ideia é que elas sejam lidas nesta tarde pelo próprio Haddad no ato que anunciará sua candidatura à presidência da República. O ato acontecerá em frente à sede da Polícia Federal (PF) em Curitiba onde Lula está preso.

Na carta a Haddad, Lula deixará claro que a decisão de indicar o ex-prefeito de São Paulo é estritamente pessoal e não uma orientação partidária. Com isso, o líder petista tenta distanciar Haddad da rejeição de parte do eleitorado ao próprio partido e aproximar ainda mais a figura do então vice à sua.

Carta ao povo brasileiro

Na campanha de 2002, Lula divulgou uma carta ao povo brasileiro para acalmar o mercado financeiro na época. No novo texto hoje, ele deve reafirmar o compromisso de lutar pelos pobres e gerar empregos. O ex-presidente escreve ainda uma terceira carta endereçada ao próprio PT em que aborda a escolha de Haddad. A ideia é que todos os documentos sejam lidos na tarde de hoje na oficialização do novo candidato do PT à Presidência.

Do O Globo