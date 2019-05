Lula está apaixonado e diz que vai casar ao sair da prisão

O ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de 73 anos, revelou, em entrevista ao economista e ex-ministro Luiz Carlos Bresser-Pereira, que tem planos de se casar assim que deixar a prisão. A informação foi passada pelo Facebook do ex-ministro. Ele e Lula se encontraram na última quinta-feira (16), na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba (PR), onde o ex-presidente está preso desde abril de 2018.

Na publicação, Luiz Carlos Bresser-Pereira narra a conversa que teve com Lula na prisão. “Ele está em ótima forma física e psíquica. Sua grande preocupação agora é com a defesa da soberania – com a união dos brasileiros para defender o Brasil e seu povo contra isso que está aí. Sua maior demanda é a de ter reconhecida sua inocência. Está apaixonado e seu primeiro projeto ao sair da prisão é se casar”, relata.

De acordo com a Época, a namorada de Lula é a socióloga Rosângela da Silva, de São Paulo, e os dois começaram a se relacionar antes dele ser preso. A mulher tem por volta de 40 anos e faz visitas frequentes a Lula na cela da Polícia Federal. Ainda segundo a reportagem, o casal mantinha uma amizade desde os tempos das caravanas da cidadania. Janja, como Rosângela é chamada, vive em Curitiba e engatou um romance com o ex-presidente há mais de um ano.

Lula foi casado durante 43 anos com Marisa Letícia, que faleceu em janeiro de 2017, após um AVC. Depois disso, o ex-presidente não assumiu nenhum romance publicamente. Com o economista, ele também falou sobre política e outros planos futuros, como o de negociar um grande acordo nacional em defesa de trabalhadores e empresas. Ele revelou ainda ser contra intervenções na Venezuela.

Confira o texto de Luiz Carlos Bresser-Pereira na íntegra:

“Visita a Lula na prisão

Na última quinta-feira eu visitei Lula. Ele está em ótima forma física e psíquica. Sua grande preocupação agora é com a defesa da soberania – com a união dos brasileiros para defender o Brasil e seu povo contra isso que está aí. Sua maior demanda é a de ter reconhecida sua inocência. Está apaixonado e seu primeiro projeto ao sair da prisão é se casar.

Seu grande projeto é o de negociar um grande acordo nacional em defesa dos trabalhadores e das empresas – em defesa da soberania necessária para a retomada do desenvolvimento. No plano internacional diz que é contra qualquer intervenção na Venezuela, mas que é preciso reconhecer os erros de Maduro e do próprio Chávez. Conta que muitas vezes aconselhou o Chávez, que era uma pessoa ótima, mas cabeça-dura. Ouvia os conselhos com atenção, mas não os seguia.

Foi uma honra ter sido convidado por Lula para visitá-lo. Ele estava mais interessado em discutir a crise atual do que ideias. Disse-me que quando sair da prisão, vai me convidar para um almoço só para me ouvir falar sobre câmbio. Eu lhe dei uma cópia do meu livro A Construção Política do Brasil, onde afirmo que fez um belo governo, mas errou em deixar o juro alto e o câmbio apreciado.

Está mais do que na hora de os brasileiros verem Lula livre. Já é tempo de o STF reconhecer tacitamente que ele foi vítima de uma estratégia política através da qual a Força Tarefa da Lava Jato buscou apoio das elites liberal-conservadoras para sua carreira política.

A política brasileira precisa de um líder sem ressentimentos como é Lula. Livre, ele lutará pelo grande acordo nacional que é tão necessário para o Brasil sair da crise em que está mergulhado desde 2014″.

Da Folha de PE