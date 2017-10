Lula lidera cenários para 2018 mesmo após condenação, diz Datafolha

Faltando um ano para a eleição de 2018, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua na liderança da corrida presidencial, com vantagem significativa sobre os principais adversários, aponta nova pesquisa do Datafolha, divulgada pelo portal da Folha de S. Paulo neste sábado (30). De acordo com o levantamento, Lula tem pelo menos 35% das intenções de voto nos cenários testados.

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC) e a ex-senadora Marina Silva (Rede) empatam no segundo lugar. Ele oscila entre 16% e 17% e ela entre 13% e 14% nos cenários que consideram a disputa com o ex-presidente petista.

Geraldo Alckmin e João Doria, do PSDB, registraram resultado equivalente na disputa com Lula, Bolsonaro e Marina. O governador de São Paulo e o prefeito da capital alcançaram apenas 8% das intenções de voto.

Nos cenários para eventual segundo turno, Lula aparece, pela primeira vez, vencendo todos os concorrentes. A exceção seria uma hipotética disputa com o juiz federal Sergio Moro, em que há empate técnico. Na pesquisa anterior, de junho, Lula também saía na liderança, mas empatava também com Marina, além de Sérgio Moro.

A pesquisa foi feita na quarta-feira (27) e na quinta (28), com 2.772 entrevistas em 194 cidades. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Do Jornal do Brasil