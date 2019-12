‘Lula prefere o Bolsonaro do que eu’, diz Ciro Gomes

Nesta quarta-feira (4), às 21h30, Ciro Gomes é o entrevistado do programa Em Foco com Andréia Sadi. O político fala sobre a carreira, Mensalão, Operação Lava-Jato e sobre a polarização da esquerda. E sobre um possível apoio do ex-presidente Lula.

“Se ele quiser me apoiar, eu evidentemente não posso ser arrogante porque quero unir o Brasil. Evidentemente que eu não vou dizer: não aceito. Eu não tenho esse direito, nem cultivo (isso). Eu cultivo muito a humildade. Agora estou só por apreço à sua pergunta para dizer que não porque nós representamos valores muito distintos”, afirmou, dizendo que esse é um apoio impossível de acontecer. “O Lula prefere o Bolsonaro do que eu.”

O governo de Jair Bolsonaro também foi assunto da entrevista com Ciro Gomes, que comentou ainda sobre os desafios do Legislativo e os problemas do PDT. (G1)