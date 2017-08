Lula visita nesta quinta-feira (31) Sertão de Pernambuco; confira roteiro

A caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aporta novamente em território pernambucano nesta quinta-feira (31). Desta vez, o roteiro da comitiva não será mais a capital ou Litoral Sul, como ocorreu semana passada, mas o Sertão do estado. A partir das 10h, uma comitiva de lideranças petistas locais estarão em Juazeiro, na Bahia, para receber Lula e ingressar em Pernambuco. Deverão recepcioná-lo o senador Humberto Costa (PT), o deputado Odacy Amorim (PT), o presidente estadual do PT, Bruno Ribeiro, e a vereadora do Recife, Marília Arraes (PT), aposta da sigla para 2018, entre outros nomes da agremiação regional.

Em seguida, a caravana segue para Exu, onde visita o parque Asa Branca e a casa em que o cantor Luiz Gonzaga nasceu. Somente então, ele segue para o ato em Ouricuri, no Sertão do Araripe, onde participa do ato “Pelo Semiárido, pelos direitos e por Lula”, às 15h, na Praça Voluntários da Pátria, em Ouricuri, coordenado pela Direção Estadual do PT e pelo Prefeito de Granito, João Bosco.

No trajeto, o petista ainda passará por Marcolândia e Araripina, onde se reunirá com lideranças locais. Segundo Bruno Ribeiro, diversos prefeitos do PT e outros partidos acompanharão a agenda e terão encontros com o líder. A direção do PT no estado articula a presença de movimentos sociais e as lideranças da sigla para acompanhar o ato do líder. Aliados como o deputado federal Silvio Costa (Avante) também se mobilizam. Curiosamente, a agenda oficial ignora o principal município administrado pelo PT em Pernambuco: Serra Talhada, sob o comando do prefeito Luciano Duque (PT).

Esta será a penúltima etapa da viagem do ex-presidente, que será encerrada no Maranhão, nos próximos dias. A Caravana Lula pelo Brasil chega ao Sertão do estado, após passar por Recife, Ipojuca e Goiana, nos últimos dias 24, 25 e 26. A comitiva petista também percorreu os estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Da Folha de Pernambuco