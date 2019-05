Lutador de MMA morre em acidente na BR-423, no Agreste de PE

Um lutador de MMA morreu em um acidente na manhã desse domingo (5) na BR-423, em Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima estava em um carro de passeio e bateu em uma carreta que vinha no sentido contrário da pista.

Ainda de acordo com a PRF, o homem morreu no local e o corpo dele foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. A Polícia Civil está investigando as causas do acidente. (G1)